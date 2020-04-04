Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İspanya Dışişleri Bakanı iddiasını reddetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı
Ayrıntılar birazdan...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı
Ayrıntılar birazdan...
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