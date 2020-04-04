Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İspanya Dışişleri Bakanı iddiasını reddetti

Dünya

İran: Tahran'daki trafik yoğunluğu bizi endişelendiriyor

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere rağmen başkent Tahran'daki araç trafiğinin halen salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi. Herirçi, "Maalesef, Kovid-19 aşısı ya da ilacının bulunacağı zamana kadar virüs ile yaşamaya alışmalıyız" dedi.