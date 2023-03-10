Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Uluslararası hasar tespit raporu için çalışmalar başladı

"Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı. 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)' adını verdiğimiz rapor; hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'mız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor. Sadece fiziki hasarı değil yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor; afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor"