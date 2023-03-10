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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Uluslararası hasar tespit raporu için çalışmalar başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle istişarelerde bulundu. İstişareler sonucunda, uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı" dedi.

17:35 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açıklamasından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin, henüz depreme ilişkin hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki iddiasına dair 
"Kurumlarımız deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladı. Eş zamanlı olarak bakanlığımız, BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı. 'Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)' adını verdiğimiz rapor; hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'mız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor. Sadece fiziki hasarı değil yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsıyor. Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor; afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor"
dedi.

"Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek"

Bakan Çavuşoğlu, raporun mart ayı içinde, 20 Mart'ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesi tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek,
"Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı'nın yanı sıra Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında"
diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok
Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.


#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Uluslararası hasar tespit raporu
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Uluslararası hasar tespit raporu için çalışmalar başladı
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