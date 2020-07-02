Bakan Çavuşoğlu: Almanya ve diğer ülkelerden gelecek olan misafirlerimizi ağırlamaya hazırız Bakan Çavuşoğlu: Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değil, Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor" dedi. Çavuşoğlu, "Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 02 Temmuz 2020, 12:42 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2020, 13:13 AA İHA