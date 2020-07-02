Bakan Çavuşoğlu: Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değil, Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/QkpxcjBBU3
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/QkpxcjBBU3— Yeni Şafak (@yenisafak) July 2, 2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/QkpxcjBBU3
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/QkpxcjBBU3— Yeni Şafak (@yenisafak) July 2, 2020
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye’yi dışlamasın.
Fransa Hafter’e silah veriyor bunlar konuşulmuyor, Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz.
Libya’da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter bugün şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Libya’da tarafların masaya oturması konusunda katkımızı devam ettireceğiz.
Fransa özür dilemeli
Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir.