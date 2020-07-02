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Gündem Bakan Çavuşoğlu Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değil, Fransanın bizden özür dilemesi gerekir
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Almanya ve diğer ülkelerden gelecek olan misafirlerimizi ağırlamaya hazırız

Bakan Çavuşoğlu: Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değil, Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor" dedi. Çavuşoğlu, "Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz kimse de Türkiye’yi dışlamasın.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye’de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir
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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye’de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir

Fransa Hafter’e silah veriyor bunlar konuşulmuyor, Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz.

Libya’da iki taraf diyoruz. Bana göre Hafter bugün şansını kaybetti. Sahada da kaybetti. Libya’da tarafların masaya oturması konusunda katkımızı devam ettireceğiz.

Fransa özür dilemeli

Gemilerimizin, Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir.

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