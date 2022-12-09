Gündem Bakan Çavuşoğlu Avrupanın Türkiyeye ihtiyacı var
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi. İnşallah, Avrupa ülkeleri bizim 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe ve terörü hatırlar, bunlarla mücadeleyi ortak mücadele haline getirmemiz gerektiğini anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu: Avrupanın Türkiyeye ihtiyacı var
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" konferansında, öğrencilerle buluştu. Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında, üniversite öğrencileri ve akademisyenlere Türkiye'nin mevcut diplomasisi, hedefleri ve stratejileri ile ilgili bilgiler sundu, örnekler verdi.

"EN ETKİN MÜCADELEYİ VEREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin Asya ve Avrupa başta olmak üzere küresel diplomasisini işaret eden Çavuşoğlu , "Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz AB'den kaynaklanan sebeplerle durmuş olsa da biz Avrupa kıtasının bir parçasıyız, hedef hiçbir zaman değişmemiştir ama AB olsun olmasın bu kıtanın bir parçasıyız. Bu kıta bugünlerde çok büyük sorunlar yaşıyor.

Kim derdi bundan 5 sene önce 1 sene önce Avrupa'nın ortasında bir savaş olacak. Bu savaştan da bağımsız şekilde, tüm dünyayı etkileyen krizlerin, sınamaların Avrupa'yı da bu kadar çok güçlü bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Ekonomik krizler, enerji ve gıda krizi bunu daha da derinleştirdi. Göç problemi aynı şekilde genel anlamda bizi de etkileyen yine terör, yine ırkçı akımlar, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük işte Almanya'da, Almanya'daki son gelişmeyi yakından takip ediyorsunuzdur. Bir darbe girişimi daha başlamadan operasyonlarla önlendi.

Dolayısıyla Avrupa ülkeleri de bizim 15 Temmuz'da 2016'da yaşadığımızı geçmişte yaşadığımız darbe ve terör saldırılarını da hatırlar ve bunlarla mücadeleyi, ortak mücadeleyi yapmamız gerektiğini de anlar. Biz böyle bir dönemde Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var diyoruz. Bu kesinlikle böyle arogant, kibirli bir yaklaşım değil. Çünkü bugün bahsettiğimiz bu konularda en etkin mücadeleyi gösteren ülke Türkiye'dir. Avrupa'ya da bu anlamda da en çok katkı sağlayan ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz kıtanın istikrarı ve barışı için ve ekonomik kalkınması için Avrupa'ya tekrar odaklanmamız gerektiğini Ağustos ayında Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirdik. Şimdi bu yönde çalışıyoruz" diye konuştu.

KARAR MASALARINDAKİ MEVCUDİYETİMİZLE MENFAATLERİMİZİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türk diplomasinin çok yönlülüğüne vurgu yapan Çavuşoğlu, "'Yeniden Asya'dan bahsederken, bugüne kadar sadece Asya'ya yönelik girişimlerimiz olmadı. Afrika açılımı dedik, ortaklığa dönüştü. 12 büyükelçilikten 44'e çıktık. 4.3 milyar dolarlık toplam ticaretten 34.5 milyar dolarlık ticarete çıktık ve bu sene 45 milyar dolara yaklaşacak. Latin Amerika dedik, 6 büyükelçilikten, 18 büyükelçilik 1 başkonsolosluğa çıktık. Sadece 800 bin dolarlık ticaretimiz vardı, koskoca Latin Amerika'yla. Bugün 15 milyar dolar, geçen yılın sonu. Bu sene 20 milyar dolara yaklaşıyoruz. Bunun sadece ekonomiyle sınırlandırmamak lazım. Her alanda çok büyük etkisi var. İşte bu dünyanın her yerinde açılımlarımızla ortaklıklarımızla sadece ikili ülke düzeyde ülkelerle değil, bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki statülerimiz ve oralardaki faaliyetlerimizle ve karar masalarındaki mevcudiyetimizle hem menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz, hem de karar verme mekanizmalarına nüfuz ederek daha adil bir dünya için çabalıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD’ye terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB ve ABD’ye terörle mücadele tepkisi: Kimse bize hesap soramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

İnsansız ilk Türk savaş uçağı: İlk kez havalanıp nefes kesti
OYNAT 05:07
İnsansız ilk Türk savaş uçağı: İlk kez havalanıp nefes kesti
Geleceğin hava araçları ile 2023 yılına damga vurmaya hazırlanan Türk savunma sanayi bu alandaki kritik projelerine de hız verdi. Atak-2, TB3 SİHA, Milli Muharip Uçak derken heyecanlandıran son görüntü Türkiye'nin insansız ilk savaş uçağından geldi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine ayakları ilk kez yerden kesilen Kızılelma'yı aldı..
Altı yıl sonra yeniden göründü

Altı yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Enver Ayseverden Selvi Kılıçdaroğlunun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

Rusya ve ABD temsilcileri bugün bir araya gelecek.

Otobanda dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.