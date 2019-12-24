Bakan Çavuşoğlu Bosna Hersek'in yeni Dışişleri Bakanı Turkovic'i kutladı

Gündem

Sinan Aygün'e CHP üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açıldı

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, parti üyesi Sinan Aygün'ün, inşaatlarıyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlara neden olan açıklamalarına ilişkin olarak CHP İl Yönetim Kurulunun toplandığını belirtti. Güvener, eski milletvekili Aygün hakkında parti üyeliğinden "kesin çıkarma" istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi.