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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan insanımıza dostluk elini uzattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı" dedi.

12:09 . 15/02/2023 Çarşamba
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Ararat Mirzoyan - Mevlüt Çavuşoğlu

Ararat Mirzoyan - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlediği basın toplantısında, "Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı" dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da, "Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum" diye konuştu.

'100 tonluk yardım gönderildi'

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ermenistan ülkemize 28 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. 8 şubattan bu yana Adıyaman'da bir küçük kızımızı ve gencimizi kurtardılar. Canla başla çalıştılar, bunu yaparken ne kadar mutlu olduklarını gördük. Öte yandan Ermenistan 100 tonluk insani yardım gönderdi. Ermenistan zor günümüzde dayanışma elini uzattı."

'Tarihi bir olay yaşandı 30 yıldır kapalı olan sınır açıldı'

Mirzoyan ise, "Ermenistan, korkunç depremden hemen sonra Türkiye'ye ekip ve insani yardım göndermeye karar verdi. Çok mutluyum ki Ermeni arama kurtarma ekipleri ortakları ile birlikte hayatları kurtardı. Sembolik olarak tarihi bir olay yaşandı, cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan sınır insani yardım için açıldı. Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum" ifadeleri kullandı.


#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
#Ararat Mirzoyan
#Ermenistan
1 saat önce
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