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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: F-16'da şart kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada; "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız. 'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: F-16da şart kabul etmeyiz
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamındaki temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Savaşın olumsuz etkilerini herkes hissediyor.
F-16 ile ilgili kongre düzeyinde temaslarımız devam ediyor.

Senatörler F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda bize destek veriyor.

Nato üyesinin diğer bir Nato üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi tabi mümkün değil.

F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız.
'Şöyle kullan böyle kullan' gibi bir kısıtlama getirilmesi kabul edilebilir değil. Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır öncülüğünü yaptığı 'Dünya 5'ten büyüktür' vizyonunun diğer dünya liderlerince de gündeme getirilmeye başladığını bu BM Genel Kurulu'nda görmüş olduk.

Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Rusya ve Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir çözüm için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Muhalefetinde milli meselelerde en az iktidar kadar sorumluluğu var.
BM'de veto hakkı kalkmalı. BM'nin daha kapsayıcı olmasını istiyoruz.

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