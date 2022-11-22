Gündem Bakan Çavuşoğlu Fasta Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüşme gerçekleştirdi
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Fas'ta Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Forumu kapsamında Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu Fasta Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Fes'te Filistinli mevkidaşım Riyad el-Malki'yle görüştük. Türkiye'nin kardeş Filistin halkına ve Filistin davasına güçlü desteği devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fes kenti, BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu ile bu çerçevede gerçekleştirilecek BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor.

İki gün sürecek forumda, bir arada yaşamanın gerekliliği ile çeşitlilik ve kültürel zenginliğin teşviki tartışılacak. Bu sabah başlayan ve 50 ülkenin çeşitli bakanlar seviyesinde temsil edildiği BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda, 96 ülkeden delegasyonlar ile dünyanın hemen her yerinden farklı kültür ve medeniyetlere anlayış ve saygı için çalışan 1000'den fazla aktivist yer alıyor.

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