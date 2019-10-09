Bakan Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk gereğince icra edilmektedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

BMGK ülkelerinin büyükelçileri harekat hakkında bilgilendirildi

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkeleri Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" açıklamasını yapmıştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Barış Pınarı Harekatı başladı