Bakan Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Şukri'den önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
"Mısırla açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz"
"(Mısır ile) Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız"
“Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim."
"Diplomatik temsilciliğin uygun bir zamanda açıklanması konusunda hem fikiriz"
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