Bakan Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Şukri'den önemli açıklamalar

"(Mısır ile) Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız"

“Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim."