Bakan Çavuşoğlu ile Mısırlı mevkidaşı Şukri'den önemli açıklamalar: Temsilcilik düzeyi büyükelçi seviyesine yükseltilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti amacıyla Ankara’da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Karşılıklı büyükelçi ne zaman atanacak?" sorusuna Şükri, "Zirve ile ilgili detayları sayın bakanla hemfikir olduktan sonra açıklayacağız" yanıtını verirken, Bakan Çavuşoğlu ise "Önümüzdeki dönemde eş zamanlı olarak açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi ziyareti ve büyükelçi atama görüşmelerine ilişkin "Mısır ile temsilcilik düzeyinin, büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim" dedi.





"Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz"





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bakanlıkta bir araya geldi. Mısır'dan Türkiye'ye 11 yılın ardından ilk Bakan düzeyindeki diplomatik temas gerçekleşti. Bakan Çavuşoğlu ve Shoukry, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 18 Mart tarihinde Kahire'ye gerçekleşen ziyareti anımsatan Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda görüşüldüğünü belirterek, "Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını da söylemek isterim. Dolayısıyla bir taraftan diplomatik seviyede ilişkilerimizi diğer taraftan da her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Shoukry'yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son 1.5 ayda 3'üncü kez görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Shoukry'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık" ifadesini kullandı.





Türkiye- Mısır ilişkilerinin ve iş birliğinin önemli olduğunu ve ivme kazanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.





Fransa'da teröristlerin senatoda ağırlanması





Bölgenin huzur ve bekasının kendileri için de önemli olduğunu ve mevkidaşı Shoukry ile Libya hakkında da konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Libya'da adil, hür ve şeffaf bir seçim olması gerektiğini ve bu seçimin şartları konusunda da mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, Suriye konusunu görüşmede ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Shoukry'yi bilgilendirdiğini aktararak, "Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın iş birliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız" diye konuştu.





Çavuşoğlu, bir basın mensubunun Fransa'da senatörlerin terör örgütü PKK/YPG mensuplarına onur madalyası vermesine ilişkin sorulan soru üzerine ise şunları kaydetti:





"PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır, yine Fransa'da da terör örgütüdür ama maalesef Fransa'da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki iki yüzlülüğün en güzel örneğidir."





"Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin kurulması söz konusu"





Türkiye ile Mısır ilişkilerinin hızlı bir şekilde geliştiğine değinen Shoukry, "Bunun devamını diliyorum. Belirli neticeleri belirleyeceğiz. Bu neticeler doğrultusunda daha fazla anlayış olacaktır. Bundan sonra hangi adımları atacağız onları görüşeceğiz. Aynı zamanda diplomatik temsilciğinin uygun bir zamanda açıklanması konusunda da hemfikiriz. Buna paralel olarak da cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin kurulması söz konusu olacaktır. Yıllardır devam ediyor bu ilişki. Ancak son aylarda daha da aktifleşerek yeni bir açılımla birlikte devam etmektedir" diye konuştu.

"İsrail saldırıları durdurulmalı"

Filistin konusunu görüşmede ele aldıklarını ve bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini dile getiren Shoukry, "Mescid-i Aksa'ya ve kutsiyetine saldırılar oldu. Bu ibadet özgürlüğüne mutlaka saygı duyulması gerekmektedir. Oranın statüsünün değiştirilmemesi gerekmektedir. Bu bizim için çok önemli. Çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz ve İsrail'e tek taraflı bu saldırılarını durdurmamız lazım. Filistinlilerin mallarına, mülklerine ve bildiğiniz gibi evlerini yıkıyorlar. Filistin yönetiminin egemen olduğu bölgelere saldırılar düzenliyorlar. Bunların durdurulması, yerleşim sahalarının genişletilmemesi bizim için önemli" dedi.

Türkiye ile Mısır arasında ticari iş birlikleri

10 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu belirten Mısırlı Bakan, "Artırmak için her iki hükümet çabalarını sürdürecektir. Yatırımcıların her iki ülkede de desteklenmesi önemli. Bunların hepsi ortak olumlu faydalardır. Hükümet kurumları ve diğer konulardaki gelişmeler çok önemli. Bu ilişkileri daha da geliştirecektir. Yeni alanların açılması önemli. İş birliği imkanlarımız çok. Buna birçok örnek verebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Shoukry, enerji konusunda da Türkiye ile iş birliğinin olduğunu belirterek, "Türkiye, en fazla Mısır'dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında ve aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var" ifadelerini kullandı.





Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'yi ortak basın toplantısının ardından Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen iftar programına götürdü.







