Bakan Çavuşoğlu: Irak ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Türkiye ile Iran arasında görüş ayrılığı yok. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Terörle mücadelesini destekleyeceğiz.
Kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009'da karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık ancak DEAŞ yüzünden güvenlik problemi olmuştu. Tekrar vize uygulamasını geri getirmek zorunda kalmıştık. Irak ile vizeleri tekrar kaldırabiliriz.
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