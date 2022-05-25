Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasını Lapid'in ziyaretinde değerlendireceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusuna ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Konuyu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gitti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.
KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI
Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.
Çavuşoğlu "BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir." ifadelerini kullanmıştı.