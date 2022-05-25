Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasını Lapid'in ziyaretinde değerlendireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Teröre karşı somut adım atılmazsa süreç ilerleyemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Kalın, 'Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla, belli takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerlemeyeceğini çok açık ve net ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın bu sürecin başından itibaren verdiği mesajları, çizdiği çerçeveyi esas alarak muhataplarımıza bu konudaki beklentilerimizin son derece somut olduğunu ifade ettik.' dedi.