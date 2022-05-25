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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasını Lapid'in ziyaretinde değerlendireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusuna ilişkin konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Konuyu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile karşılıklı büyükelçi atamasını Lapidin ziyaretinde değerlendireceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gitti. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le görüşen Bakan Çavuşoğlu düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Bakan Çavuşoğlu İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le görüşmesinin ardından karşılıklı büyükelçi atamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İsrail ile karşılıklı büyükelçi ataması konusunu Lapid'in Türkiye ziyaretinde değerlendirme kararı aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'de: Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden Aksa'ya doğru yürüdü.<br><br>
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Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresini ziyaret eden Çavuşoğlu, İdare Başkanı Azzam el-Hatib ile görüştü.<br><br>
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, görüşmede, \"Mescid-i Aksa, Türk milletinin dualarında. Türkiye'nin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik hassasiyetini, İsrail tarafına açıkça ifade ettik.\" dedi.<br><br>
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Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının ve tüm İslam ülkelerinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı unutmaması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.<br><br>
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vakıf yetkilileriyle görüşmesinin ardından Harem-i Şerif'te Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de ziyaret etti.<br><br>
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrail'de: Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Çavuşoğlu "BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır. Pozitif bir gündemde çalışmak anlaşmazlıkları çözebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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