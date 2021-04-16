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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu KKTC'de: Artık federal çözüm için vakit harcamayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cenevre görüşmeleri öncesinde Kıbrıs'taki meselelere değinen Çavuşoğlu, "Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi. Artık federal çözüm için vakit harcamayacağız." dedi. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a verdiği yanıt hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Haddini aştı, ben de devletim ve KKTC adına gereken cevabı verdim." ifadelerini kullandı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar konuya ilişkin, "Televizyondan izlerken 'bravo Çavuşoğlu' dedik. Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu KKTCde: Artık federal çözüm için vakit harcamayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cenevre’de 27-29 Nisan’da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de bir dizi temasta bulundu.

Söz konusu temasların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile basın karşısına geçen Bakan Çavuşoğlu, Ada'da bundan böyle federal çözüm için vakit kaybetmeyeceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, 2017'de Cenevre'de bir günlük mini konferansta, Ocak'ta Cenevre'den Temmuz'da Cran Montana'ya kadar tüm görüşmelerde ve Cran Montana'da Kıbrıs Rum tarafının masayı devirmesi sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda tüm muhataplarına federasyonu artık müzakere etmeyeceklerini birçok kez söylediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de adadaki gerçekler çerçevesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir tüm taraflar için de kazan-kazan getirecek bir çerçeve ve vizyon ortaya koyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, sadece bunu istemekle kalmayıp, bir "vizyonla" süreçteki toplantılara katılacaklarını vurguladı.

"Cenevre'deki toplantı gayri resmi bir toplantıdır"

Gerçek, anlamlı, eşit ve sonuç getirecek yeni bir müzakere başlatılmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu ancak bu çerçevede bir müzakerenin başlamasının faydalı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Cenevre'deki 5 1 formatındaki toplantı gayriresmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor." dedi.

Söz konusu toplantıda müzakere için ortak bir zeminin olup olmadığına bakılacağını aktaran Çavuşoğlu, "Kesinlikle ve kesinlikle Crans-Montana'dan kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu bile olamaz." dedi.

"Bu karar ideolojik bir karardır"

KKTC Anayasa Mahkemesinin, bazı din görevlilerinin üyesi olduğu Hizmet Sendikasının (HİZMET-SEN) 2018'de açtığı davayla ilgili dün verdiği karara ve KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışmasına ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, bu konunun büyük bir hassasiyet yarattığını söyledi.

Yargının bağımsızlığı ilkesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların bağlayıcılığına her ülkenin saygı duyduğunu ve hukukun üstünlüğüne inandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu, mahkemenin verdiği bir kararı eleştirmemek değil. Eleştirme hakkımız vardır." dedi.

Çavuşoğlu, mahkemenin hukuka uygun karar vermemesi halinde bunu doğrudan eleştireceğinin altını çizerek şöyle devam etti:

  • "Baştan söyleyeyim en sonda söylemek istediğimi: 'Bu karar ideolojik bir karardır. Neden? Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş bir karar değildir. Zaten ideolojik verilen bu kararın içinde her ne kadar gerekçesinde ve içinde ibareler yer almasa da, daha sonra bu karar yön veren ve bunun uzantılarının yaptığı açıklamalar çok açık ve nettir. Yok 'laiklikmiş, yok başka bir şeymiş'. İşte 'yasaklandı, vesaire Kur'an kursları' buna benzer ifadeleri de gördük, yorumları da gördük. Laikliğin kendisi ne demektir? Tanımı nedir? Herkesin din ve özgürlüğünü, inancını ve dinini öğrenme hakkının garantisidir laiklik."

Ramazanda açıklanan kararın zamanlamasının da son derece manidar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Hiç kimse kusura bakmasın. Evet yargıya saygımız var ama bu karar ideolojik bir karardır. Elbette bunun düzeltilmesi konusunda saygıdeğer Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yaptığı açıklamaları önemsiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu konunun tüm Müslümanlarda olduğu gibi Türkiye'de de hassasiyet yarattığını vurgulayarak, "Temenni ediyoruz ki bundan sonra bu tür ideolojik yaklaşımlar olmasın, gerçek anlamda hukukun üstünlüğü tesis edilsin." diye konuştu.

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Ersin Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü çok önemli

Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye'yi önemsediğini belirten Tatar, bu topraklarda bağımsız, özgür ve güvenli yaşayabilmeleri için Türkiye'nin garantörlüğünün çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, "(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır." dedi.

Egemenlik ve bağımsızlığın önemine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamada Türkiye'nin de desteğiyle artık bunu hak ettiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir. O anlaşma olduktan, KKTC'nin bu coğrafyada kendi halkının geleceği için vereceği umut, cesaretle burası gelişecektir ve bütün Kıbrıs halkı bundan faydalanacaktır." dedi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili aldığı karardan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirten Tatar, Anayasa Mahkemesinden kararın açıklamasını beklediğini, gerekçeli kararın henüz netleşmediğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

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