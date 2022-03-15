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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Lavrov beni gece yarısı aradı, bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Çavuşoğlu, "Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Lavrov beni gece yarısı aradı, bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu.


Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün ya da yarın tahliye için güzel haberi bekliyoruz.

Ukrayna’dan 14 bin 800’den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. Şu anda 350 civarında vatandaşımız olduğunu görebiliyoruz.

Lavrov beni gece yarısı aradı. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Camiye sığınmış olan vatandaşlarımızın gıda sıkıntıları yok.

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