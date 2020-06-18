Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Çavuşoğlu Libya ziyaretini değerlendirdi Desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurguladık
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Libya ziyaretini değerlendirdi: Desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurguladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk heyetinin Libya'yı ziyaret etmesinin ülkede büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek "Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan İstanbul'a dönüşünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'ya çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Dönüşte de çok güzel, çok önemli bir haberi biraz önce aldık. Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına ilk defa bir Türk büyükelçimiz ve İstanbul Milletvekilimiz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ağabeyimiz bu göreve seçildi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Bozkır'ın yüksek bir oyla BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin, hem Bozkır'ın saygın kişiliğinin hem de Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının göstergesi olduğunu kaydetti.

"Ziyaret, Libya'da büyük memnuniyet yarattı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya'yı ziyaret ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ziyaret, Libya'da büyük bir memnuniyet yarattı. Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca, bu ziyarette, bundan sonra iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylarıyla görüştük." dedi.

Sahada atılacak adımların ve siyasi ilişkilerin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz'de yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk. Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik."

Ziyaretin son derece faydalı ve verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Terhune'de toplu mezarlar çıktı. Bunu da Uluslararası Ceza Mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine de destek veriyoruz. İnsanlığın reddettiği, insanlık dışı bu tür katliamların da hesabı sorulmalıdır. Sorumluları da mahkemelere çıkarılmalıdır." diye konuştu.

"İlişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele aldık"

Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'yı ilgilendiren göç ve diğer konuları da değerlendirdiklerini belirterek, "Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirilememişti. Yine, yarım kalan yatırımlar var, projeler var. Yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele alma fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Türk heyetinin, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki arkadaşlarımızı, biliyorsunuz, askeri iş birliği mutabakat zaptımız çerçevesinde eğitim ve danışmanlık görevi yapan arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde ve orada fedakarca görev yapıyorlar. Oradaki tüm kahramanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Kuzey Irak'ta da terör örgütlerine karşı devam eden Pençe Harekatlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kahraman askerimizle, Mehmetçiğimizle, Polis Özel Hakeratımızla, Jandarmamızla, tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz."

Trump Uygur Türklerine uyguladıkları baskı politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı
DÜNYA
Trump Uygur Türklerine uyguladıkları baskı politikalarından dolayı Çin'e yaptırım uygulanmasını onayladı
Abone Ol Google News
Kahramanlar inmeye devam ediyor

Kahramanlar
inmeye devam ediyor

Hava hücum harekâtından yeni görüntü.
Çine Uygur yaptırımı

Çin'e Uygur yaptırımı

​ABD'deki mal varlıkları dondurulacak.
PKK işçilere saldırdı

PKK işçilere saldırdı

​Terör örgütün saldırısında 4 işçi şehit düştü.
Üç büyükşehirde <br>maske kararı

Üç büyükşehirde
maske kararı

Uymayanlara ceza yazılacak.
Türkiye'den<br> seçilen ilk isim oldu

Türkiye'den
seçilen ilk isim oldu

​BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.
En kritik iller

En kritik iller

​Bakan Koca, tek tek açıkladı.
CHP'nin <br>'huzur hakkı'

CHP'nin
'huzur hakkı'

​İş Bankası'na CHP'den atananlardan kimi lise mezunu kimi de 'babadan şanslı'
Yeniden <br>düşmeye başladı

Yeniden
düşmeye başladı

​Türkiye'de koronavirüsün son 24 saati açıklandı.
'Sürpriz yok' <br>dedi ve uyardı

'Sürpriz yok'
dedi ve uyardı

Bakan Koca'dan kritik açıklamalar.
Salon sayısını <br>111 bine çıktı

Salon sayısını
111 bine çıktı

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması.
On sekiz ilin <br>başsavcısı değişti

On sekiz ilin
başsavcısı değişti

​HSK'nın yaz kararnamesi yayımlandı.
Türk heyetten <br>Libya çıkarması

Türk heyetten
Libya çıkarması

​Türkiye'den Trablus'a üst düzey ziyaret.
UEFA kararını verdi

UEFA kararını verdi

​2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da.
Macron ateşle oynuyor

Macron ateşle oynuyor

Türk gemisine operasyon çeken Fransızlar püskürtüldü.

​İBB tesislerinde maske parayla satılıyor.

​Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
Külliye'de görüştüler

Külliye'de görüştüler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.