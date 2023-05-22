Bakan Çavuşoğlu: Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 100 olmalı

14 Mayıs'taki seçimlerde tercihini Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'dan yana kullanan milliyetçi seçmenler, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'deki mülteciler meselesini gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Suriye, Rusya, İran ve Türkiye ekseninde ilerleyen çalışmalardan örnekler vererek, mülteci meselesinin nasıl çözüme kavuşturulabileceğini anlattı. Dört ülke arasında yapılan görüşmelerin asıl amaçlarının Suriye'yi terörden temizlemek ve siyasi süreci canlandırmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorunu ırkçı bir yaklaşımla çözemezsiniz, insanların döneceği ülkeyle iş birliği yapmadan da olmaz. Güvenli bölgelere 550 bin kişiyi döndürdük. Kardeşlerimiz, PKK yüzünden dönemiyorlar oraya." ifadelerini kullandı. "Esed yönetimiyle iş birliği yaparak altyapısını oluşturmamız lazım." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ne haliniz varsa görün dediğiniz zaman o insanlar beraberinde başka insanlarla tekrar bizim kapıya gelmek durumunda kalır." diye konuştu.