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Bakan Çavuşoğlu: Savunma sanayiinde yerlilik yüzde 100 olmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "21 yılda yaptıklarımızla övünüyoruz ama çok daha fazlasını yapmamız lazım" açıklamasında bulundu.

17:50 . 22/05/2023 Pazartesi
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Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde konuştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Çavuşoğlu, Doğru Yol Partisi'nin eski yöneticileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun gündeminde savunma sanayii projeleri vardı.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, parti yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçmişte darbeler ve ayak oyunlarıyla görevden uzaklaştırmalar yaşandığını söyledi.

Koalisyon dönemlerinin zorluklarına değinen Çavuşoğlu, demokrasinin seçimlerle güçlendiğini vurguladı.

"Zor bir dönemden geçiyoruz"

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletin istikrara ve güvene oy verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Bugünkü yaşadığımız dünyanın kolay bir dünya olmadığı gerçeğini unutmamamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük algı oluşturmaya çalıştılar.

'Sonuçta ne yapıp, edip seçimi kazanacağız.' dediler. Seçimlerde milletimiz iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında çok küçük bir farkla ikinci tura kaldık.

"Savunma sanayiinde yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez"

Çavuşoğlu, çok fazla yatırım yaptıklarını, vizyon projeler ortaya koyduklarını belirterek şöyle dedi:

21 yılda yaptıklarımızla övünüyoruz ama çok daha fazlasını yapmamız lazım. Savunma sanayiinde millilikte ve yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez, yüzde 100 olması lazım, ihraç etmemiz gerekiyor.


Bakan Çavuşoğlu mültecilere yönelik çalışmaları Yeni Şafak'a anlattı: Bunu ırkçı bir yaklaşımla çözemezsiniz
Bakan Çavuşoğlu mültecilere yönelik çalışmaları Yeni Şafak'a anlattı: Bunu ırkçı bir yaklaşımla çözemezsiniz

14 Mayıs'taki seçimlerde tercihini Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'dan yana kullanan milliyetçi seçmenler, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'deki mülteciler meselesini gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada Suriye, Rusya, İran ve Türkiye ekseninde ilerleyen çalışmalardan örnekler vererek, mülteci meselesinin nasıl çözüme kavuşturulabileceğini anlattı. Dört ülke arasında yapılan görüşmelerin asıl amaçlarının Suriye'yi terörden temizlemek ve siyasi süreci canlandırmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorunu ırkçı bir yaklaşımla çözemezsiniz, insanların döneceği ülkeyle iş birliği yapmadan da olmaz. Güvenli bölgelere 550 bin kişiyi döndürdük. Kardeşlerimiz, PKK yüzünden dönemiyorlar oraya." ifadelerini kullandı. "Esed yönetimiyle iş birliği yaparak altyapısını oluşturmamız lazım." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ne haliniz varsa görün dediğiniz zaman o insanlar beraberinde başka insanlarla tekrar bizim kapıya gelmek durumunda kalır." diye konuştu.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Savunma sanayi
#bakan
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