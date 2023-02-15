|
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için 'eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar" dedi.

10:20 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye şu ana kadar 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğunu, 76 ülkenin de arama kurtarma ekipleriyle sahada olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için 'eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.



#Mevlüt Çavuşoğlu
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndü
Uzman isim artçılar konusunda uyardı: 3 yıla kadar devam edebilir
Çiftçi Kayıt Sistemi ürün güncelleme başvuru tarihlerinde süre uzatıldı
Borsa İstanbul Grubu’ndan depremzedelere yardım
Bakan Özer: Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.