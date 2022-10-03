Bakan Çavuşoğlu: Tereddüt etmeden Libya'nın yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle geldiği Trablus’da Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Libya’ya, halkına ve Libya’nın istikrarına, güvenliğine olan desteği yinelemek için geniş katılımlı bir heyetle geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu şunları kaydetti;

“Libya’nın zor zamanlarında hep Libya’nın ve Libya halkının yanında olduk, bundan sonra da hiç tereddüt etmeden yanınızda olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Batısıyla, Doğusuyla ve Güneyiyle Libya bizim için bir bütün ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye, kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya’daki tüm kesimlerle görüşüyoruz.”

GAZ ANLAŞMASI ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Bakan Çavuşoğlu Türkiye ile Libya arasındaki iki anlaşmaya dikkat çekerek “Hidrokarbonlar alanlarında mutabakat muhtıralarını imzaladık. Arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız ama çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz” dedi.

REKLAM

Üzerinde çalışılan anlaşmalar konusunda detaylı bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Akdeniz’i biz kıyıdaş ülkelerin halkça yararlandığı ‘Barış Denizi’ne dönüştürme hususunda kararlılığımız tamdır. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa Birliği’ne Doğu Akdeniz ortak konferansı teklifinde bulunmuştur, şimdi AB’den bu konuda olumlu cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

LİBYA’DA YARIM KALAN VE YENİ PROJELER KONUSUNDA

Türk iş insanlarının Libya’ya dönmesini ve Libya’da yarım kalan ve yeni projeleri teşvik ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu “Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın tekrar uçuşlarına başlaması için birlikte çalışıyoruz. Hava alanında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte THY’den uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemede bulunacaklar ve bu uçuşların en kısa sürede başlamasını istiyoruz” dedi.

REKLAM

Basın mensubundan gaz alanındaki anlaşmayla ilgili gelen soruyu Bakan Çavuşoğlu, “Biraz önce imzaladığımız hidrokarbon anlaşması hem karada hem de denizde, gerek deniz yetki alanlarımızda ‘kazan-kazan’ anlayışıyla Türk ve Libya firmalarının birlikte araştırma, sondaj gibi işbirliğine gitmeyi hedefliyor. Şu anda gaz anlaşması Enerji Bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor, imzalandıktan sonra içeriğini açıklayacağız” ifadeleriyle yanıtladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET

İki ülke arasındaki ticaretle ilgili gelen soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak yerel paralarla, kendi paramızla ticareti teşvik ediyoruz. Bu anlamda milli paralarla ticaret yaptığımız ülkeler var, bunun oranını arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Merkez Bankalarımız arasında SWAP anlaşması da imzalanıyor. Dolayısıyla Libya ile ticaret hacmimiz 4 milyarı aşacak görünüyor” açıklamasını yaptı.

Libya seçimleriyle ilgili gelen soru üzerine Çavuşoğlu, “Bu seçim süreci, Libyalıların karar alacağı bir süreç olması gerekiyor. Ve bir yol haritasının belirlenmesi lazım” ifadeleriyle yanıtlayarak Libya seçimlerinin şeffaf, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşmesinin ve seçim sonuçlarının herkes tarafından kabul edilmesinin önemine vurgu yaptı.

GÜNDEM Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya ziyarette bulunacak