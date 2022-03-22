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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad’da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad’da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la ikili görüşme gerçekleştirdi.

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