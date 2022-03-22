Bakan Çavuşoğlu Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad’da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la ikili görüşme gerçekleştirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu İslamabad’da Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la ikili görüşme gerçekleştirdi.
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