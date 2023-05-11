Bakan Çavuşoğlu: Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz

'BENİM KÜRT HALKIM ARTIK UYANDI'

Terör örgütünün çocuk, yaşlı demeden masum insanların canına ve kanına kastettiğine değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Yeri geldi, devleti suçlu göstermek için Kürt halkına ateş açtı. Güneydoğu'yu güvensiz, yatırımsız, işsiz hale getirmek için terör saldırılarını başlattılar. Amaç iş, aş ve yatırım olmasın, insanları dağa götürsünler. Benim Kürt halkım artık uyandı. Refahı gördü. Ülkenin istikrarını bölgenin huzurunun ne demek olduğunu Kürt halkım gördü. Kamu görevlileri o bölgelere 'güvenlik yok' diye gitmekten kaçıyordu. Bizlere gelip, torpil istiyordu. İş adamları ihalelere girmiyordu. Bazı dış mihraklar, Kürt kardeşlerimizi kendi büyük stratejik oyunlarında piyon olarak gördüler ve görmeye devam ediyorlar. O yüzden PKK'yı destekliyorlar. Suriye'nin kuzeyinde de en çok Kürt halkına zulmeden YPG/PKK'yı desteklemenin sebebi bu. 300 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Bunlar YPG'nin, PKK'nın kontrol ettiği bölgeye geri dönebiliyor mu? Hayır. Çünkü PKK istemiyor. Bunlar inançlı, muhafazakar, teröre karşı Kürtler. Birçoğu Almanya'ya kaçtı. Sık sık bize gelirler. Suriye Kürt Ulusal Koalisyonu, PKK'nın Kürtlere yaptığı zulümden bahseder. Kürtlerin Suriye'de yeri olmalıdır. İlk defa bizim telkinlerimizle Kürt kimliği Suriye'de tanınmaya başlandı."