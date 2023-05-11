Bakan Çavuşoğlu: Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş insanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, yıllarca belli çevrelerce ülkede yaşayanların Türk-Kürt diye ayrıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Doğulu, Güneydoğulu insanların ferasetine, basiretine inandığını aktaran Çavuşoğlu, "Bunları unutmamak lazım. Bu vatan topraklarında herkes birinci sınıf vatandaştır. Sadece sözle söylemek istemedik. Yatırımlarla Doğu ve Güneydoğu'ya en iyi hizmeti veriyoruz" diye konuştu.
Bu bölgelere yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Güya Kürt kardeşlerimizin haklarını savunmak iddiasında olan PKK, bugüne kadar bu aziz halka ne verdi? Zulümden başka ne verdi? Çocuklarınızı zorla, tehditle dağa kaçırmaktan, malınıza, hayvanınıza el koymaktan başka ne verdi? Kamu hizmetlerini sabote etmekten, hastanelere saldırmaktan başka ne yaptı? Şimdi ise Diyarbakır'da, diğer illerden gelen annelerin gözyaşında boğuluyorlar, boğulacaklar da. Gencecik kızlarımız, çocuklarımız dağlara götürülüp kandırılıyor. Bazıları kaçtı, bazıları kaçarken öldürüldü. Bazıları da annelerin baskısına dayanamayıp, PKK tarafından gönderildi. Yurt dışında da aynı şeyler var. Bazı ülkelerde yerel makamların göz yummasıyla yurt dışına çıkan kardeşlerimizin iş yerlerine gidip, haraç vereceksin diyor. Vermeyeni, veremeyeni dövüyor, dükkanını yakıyorlar. O kardeşlerimiz de başkonsolosluklara büyükelçiliklere gelip, 'Bizi kurtarın' diyor. Çocuk, yaşlı demeden masum insanların canına kastetmekten başka ne yaptı?" dedi.