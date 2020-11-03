Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili mevkidaşı Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'i arayarak taziyelerini iletti. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, saldırıyı lanetledi.

"Avusturya ile dayanışma içindeyiz"

Türkiye’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Viyana'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz. Azerbaycan'la gelişmeler yaşandıkça görüşmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Ayrıca Twitter hesabından da açıklama yapan Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

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Ne olmuştu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Sebastian Kurz, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor" ifadelerini kullanmış, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etmişti.

DÜNYA Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü



