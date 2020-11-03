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Gündem Bakan Çavuşoğlu Viyanadaki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili mevkidaşı Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'i arayarak taziyelerini iletti. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, saldırıyı lanetledi.

"Avusturya ile dayanışma içindeyiz"

Türkiye’nin Avusturya ile dayanışma içinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Avusturya'daki terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Özellikle barış dinimiz İslam'ı suistimal edenlerin ideolojilerini yok etmek için mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Viyana'daki terör saldırısını bir kez daha lanetliyoruz. Azerbaycan'la gelişmeler yaşandıkça görüşmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Avusturya'ya taziye mesajı

"Sizlerle gurur duyuyoruz"

Ayrıca Twitter hesabından da açıklama yapan Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında iki kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Sebastian Kurz, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor" ifadelerini kullanmış, ülkenin zor saatler yaşadığını belirterek, bu zaman zarfında emniyet güçlerinin gösterdiği çaba için teşekkür etmişti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü
DÜNYA
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
OYNAT 00:43
Avusturya’nın başkenti Viyana’da silah sesleri: Saldırıda ölü ve yaralılar var
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


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Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail
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Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.

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