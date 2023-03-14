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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı.

15:19 . 14/03/2023 Salı
AA
Dendias- Çavuşoğlu

Dendias- Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

#Mevlüt Çavuşoğlu
#Nikos Dendias
#yunanistan
1 saat önce
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Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
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