Dendias- Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı.
Ayrıntılar geliyor...
#Mevlüt Çavuşoğlu
#Nikos Dendias
#yunanistan
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Ürdün Kralı'nın kızı dünya evine girdi: Yunan damat Müslüman oldu
Kılıçdaroğlu Hatay'da konuştu: Derece mi diyorlar şiddet mi bilmiyorum he büyüklük
ABD'de şubat ayı enflasyonu beli oldu
İspanya'da KDV indirimleri yetmedi: Artış yüzde 16'yı aştı
Togg'un ilk modelinin şifreleri: T10X neyi ifade ediyor?