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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bakü'ye destek ziyareti: Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan'da açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kendi öz topraklarında, Ermenistan saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde, özellikle bir kere daha Türkiye'nin ve Türk halkının kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi ödüllendirmek anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyanın haklı olan Azerbaycan'ın ve uluslararası hukukun yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dünkü ortak açıklamasına işaret ederek, "Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuoğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi


Ermenistan'ın saldırganlığını yürüttüğü dönemde Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kederde de, sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız." dedi.

  • "Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır." diyen Çavuşoğlu, işgale uğrayan Azerbaycan topraklarının kurtarılması için uluslararası toplumun bugüne kadar somut bir adım atmadığına dikkati çekti. Çavuşoğlu "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 822, 853, 874 ve 884 no'lu kararları uygulanmadı. Aynı şekilde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararları da uygulanmadı. Bir milyondan daha fazla kaçkın, göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu." diye konuştu.

AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov açıklama yaptı.

Ermenistan işgaline son vermek konusunda somut adımlar atılmaması sonucunda Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma görevinin kendisine düştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Kendi topraklarını azat etmek için mücadele veren Azerbaycan ise sivillerin zarar görmemesi için itina gösteriyor ve sivil yerleşim yerlerini hiçbir zaman hedef almıyor. İşte uluslararası hukuka riayet eden ve etmeyen iki ülke arasındaki fark da buradadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun çifte standart göstermemesi gerektiğine işaret ederek, "Biz Azerbaycan'la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın, Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'ye zor soru: Dünyanın neresinde böyle bir şey var?
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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'ye zor soru: Dünyanın neresinde böyle bir şey var?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Ermenistan çatışması hakkında 'Uluslararası toplum çatışma dursun diyor. Dursun da Ermenistan'a da Azerbaycan'ın topraklarından çekil diyor musun? Dünyanın hangi ülkesinde işgalciyle toprakları işgal edilen ülke eşit muamele görüyor?' ifadelerini kullandı.


"Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz?"

  • Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Peki sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM kararları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini her platformda söylediğini anımsattı.

Ermenistan'ın uluslararası hukuku çiğneyerek işgal ettiği bölgelere Orta Doğu ve farklı yerlerden Ermenileri yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor ve son zamanlarda fütursuzca tüm uluslararası anlaşmaları çiğneyerek işgal ettiği topraklara Orta Doğu'dan ve değişik bölgelerden getirdikleri Ermenileri yerleştiriyorlar. Yani biz burada kalıcı olmak istiyoruz diyorlar." ifadelerini kullandı.

Yazar Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Hâlbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak." dizelerini okuyan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun artık bunun böyle gitmeyeceğini anlaması gerekiyor. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz ve tüm dünyanın da haklının yanında olması için, gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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