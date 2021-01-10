Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel ziyareti öncesi AB'ye 'samimi ve sonuç odaklı diyalog' mesajı

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Kongre'deki bu fotoğraflar Elazığ'ı korkuttu: Endişeliyiz!

Kongre binasında çekilen bazı fotoğraflar o günün sembolü oldu. Baskın sonrasında ise dikkat çekici bir çıkış da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi. Şerifoğulları Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kongre baskınındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz! Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye" ifadelerini kullandı. Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri, 60 ülkede seçkin mekânları süslüyor.



