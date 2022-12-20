Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in kararına tepki: Çok olumsuz bir gelişme somut adımlar bekliyoruz

İsveç'in FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebini reddetmesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin karşılanmaması çok olumsuz bir gelişme. Biz artık somut adımlar görmek istiyoruz. Beklentimizin karşılanması gerekiyor. PKK mensubu kişiler de var istenilenler arasında. Öyle bir kişiyi iade ettik, kapatalım diyorlarsa olmaz. Listede ne varsa onu yerine getirmekle yükümlüler." dedi.

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Meseleyi kapatma beklentisinin gerçek olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bir kişiyi iade ettik. Ama bir kişiyi iade ettik meseleyi kapatalım gibi beklentileri varsa, bu gerçekçi değildir. İsveç Dışişleri Bakanı, Perşembe günü Ankara'ya geliyor. Kendisiyle görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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İSVEÇ'İN SKANDAL KARARI

Ülkedeki Yüksek Mahkeme, Türkiye’nin özellikle iadesini talep ettiği terör örgütü FETÖ üyesi Bülent Keneş’in iade edilemeyeceğini karara bağladı. Bu da NATO üyeliği konusunda Türkiye ile İsveç’in arasındaki uzlaşıyı zora sokabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

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İsveç Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vererek gönderilmesini talep ettiği FETÖ üyesi Bülent Keneş’in iadesini durdurdu. Keneş’in iadesi, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı.

Mahkemenin dün açıkladığı kararda, iadenin önünde birkaç engel olduğu kaydedilirken, FETÖ’cü Keneş’in siyasi konumu nedeniyle “zulüm görme” riski olduğu iddia edildi, iadenin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Fransız haber ajansı AFP de, mahkemenin, Keneş’in iadesini “çeşitli handikaplar” nedeniyle durdurma kararı aldığını, bu noktada “Keneş’e yönelik suçlamaların siyasi olmasını” ve “Keneş’in İsveç’te mülteci statüsüne sahip olmasını” karara gerekçe gösterdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, FETÖ üyesi terörist Keneş’in iadesinin “kendileri için büyük önem arz ettiğini” söylemişti.

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