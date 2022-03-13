Gündem Bakan Çavuşoğlundan Meriupolda camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama İddialar yalanlandı
ANTALYA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: İddialar yalanlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi. Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, "Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Meriupolda camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: İddialar yalanlandı
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi. Diplomasinin nabzının Antalya'da attığını belirten Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı. Farklı bakış açılarını dinledik. Diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Her coğrafyadan katılımcıların vizyonlarından istifade ettik. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik
OYNAT 00:56
Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi.

Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, 'Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da camide Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı ve çevresinin bombalandığı iddiası

Ukrayna'dan 14 bin 500 vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Mariupol ketinde camiye
sığınan Türklerle ilgili, "Savaş başlamadan önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı bizzat arayarak uyarmıştık. Dönenler olmuştu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik. bunlardan 4 binden fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi taşıdık. İnsanı koridorun açılmasını gündemde tuttuk. Savaş sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. Bu konuyu her iki tarafla görüşüyoruz. Ancak iki taraf da henüz anlaşmış değil. Şehrin altyapısı tamamen yok olmuş, cep telefonları hatta uydu telefonlarıyla görüşmek bile zor. Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik" ifadelerini kullandı.

İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
DÜNYA
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı

Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Kabil Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Afganistan'ın bugünkü geçici yönetimini davet etmemiz son derece doğal. Geçici yönetimi de dinlemek gerekiyor. Daha önce de temaslarımız oldu. Uluslararası tanınmaları için hangi şekilde davranmaları gerektiğini dostane şekilde anlattık, önerilerde bulunduk. Ülkenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınma gerekiyor. Afganistan'ın da olumlu adımları atması gerekiyor. Mesaj değil adım bekliyoruz. Tanıma konusunda çok da aceleci davranmıyoruz çünkü atılması gereken adımları görmek istiyoruz.

  • Havalimanı ile ilgili Katarla bir mutabakatımız var. İstanbul Doha ve Kabil'de üçlü görüşmelerde ilettiğimiz teklifler var. Kar getirici bir proje değil kalkınma desteği olarak görüşüyoruz. Ancak sahadaki şartların ya da taleplerin de karşılanması gerekiyor. İşin doğrusu bunu net şekilde gördüğümüzü söyleyemeyiz. Tam bir mutabakat sağlanmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya tepki: 2014'te Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydınız bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık?

Putin'in olumlu gelişmeler var açıklaması

Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelere de değinen Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "İki tarafın bir araya gelmesini istiyoruz. Putin de bunu cumhurbaşkanımız a söylemişti. İki tarafta ciddi müzakere devam ediyor. Başka kanallardan da bizim de desteklediğimiz girişimler var. Biz tarafsız ve doğrunun tarafında bir ülke olarak farklılıklarımız olsa da her iki tarafın güvendiği bir ülkeyiz.

  • İki ülkenin de bazı noktalarda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve silahların sustuğu bir ortamda müzakere edilmesi gerekiyor. Bu sürecin başlamasına da teşvik sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya tepki: Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Almanya'da bir orkestra şefi Putin'in arkadaşı diye görevden alınıyor. Bir başka Avrupa ülkesinde Dostoyevski'nin eserleri yasaklanıyor. Biz bunu bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün o yakıp yıktığı kütüphaneler vardı ya, aynı o döneme dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagü'ler istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

Son hali görenleri kendine hayran bırakacak.
Miçotakis İstanbulda

Miçotakis İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
İddialar yalanlandı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Mariupol'de camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama.

Rus ordusuna ağır darbe

Rus ordusuna ağır darbe

​160 hava aracı ve 374 tank imha edildi.

​Sıfırın altında 27 dereceyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.