Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: İddialar yalanlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi. Diplomasinin nabzının Antalya'da attığını belirten Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı. Farklı bakış açılarını dinledik. Diplomasinin nabzı Antalya'da attı. Her coğrafyadan katılımcıların vizyonlarından istifade ettik. Diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/TNXNdNhLi1 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 13, 2022

OYNAT 00:56 Bakan Çavuşoğlu'ndan Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili açıklama: Lavrov'dan tahliye için destek istedik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun basın toplantısı düzenledi.



Meriupol'da camiye sığınan Türklerle ilgili iddialara açıklık getiren Çavuşoğlu, 'Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ukrayna'da camide Türk vatandaşlarının mahsur kaldığı ve çevresinin bombalandığı iddiası

Ukrayna'dan 14 bin 500 vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Mariupol ketinde camiye

sığınan Türklerle ilgili, "Savaş başlamadan önce 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı bizzat arayarak uyarmıştık. Dönenler olmuştu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik. bunlardan 4 binden fazlası kendi imkanlarıyla sınıra geldi taşıdık. İnsanı koridorun açılmasını gündemde tuttuk. Savaş sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. Bu konuyu her iki tarafla görüşüyoruz. Ancak iki taraf da henüz anlaşmış değil. Şehrin altyapısı tamamen yok olmuş, cep telefonları hatta uydu telefonlarıyla görüşmek bile zor. Evet vatandaşlarımız var ancak onlarla uydu telefonlarıyla iletişim kuruyoruz. Bomba iddiası ortaya çıktı ancak imam bunu yalanladı. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik" ifadelerini kullandı.

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Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Kabil Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi: "Afganistan'ın bugünkü geçici yönetimini davet etmemiz son derece doğal. Geçici yönetimi de dinlemek gerekiyor. Daha önce de temaslarımız oldu. Uluslararası tanınmaları için hangi şekilde davranmaları gerektiğini dostane şekilde anlattık, önerilerde bulunduk. Ülkenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınma gerekiyor. Afganistan'ın da olumlu adımları atması gerekiyor. Mesaj değil adım bekliyoruz. Tanıma konusunda çok da aceleci davranmıyoruz çünkü atılması gereken adımları görmek istiyoruz.

Havalimanı ile ilgili Katarla bir mutabakatımız var. İstanbul Doha ve Kabil'de üçlü görüşmelerde ilettiğimiz teklifler var. Kar getirici bir proje değil kalkınma desteği olarak görüşüyoruz. Ancak sahadaki şartların ya da taleplerin de karşılanması gerekiyor. İşin doğrusu bunu net şekilde gördüğümüzü söyleyemeyiz. Tam bir mutabakat sağlanmadı"

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Putin'in olumlu gelişmeler var açıklaması

Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelere de değinen Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "İki tarafın bir araya gelmesini istiyoruz. Putin de bunu cumhurbaşkanımız a söylemişti. İki tarafta ciddi müzakere devam ediyor. Başka kanallardan da bizim de desteklediğimiz girişimler var. Biz tarafsız ve doğrunun tarafında bir ülke olarak farklılıklarımız olsa da her iki tarafın güvendiği bir ülkeyiz.

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İki ülkenin de bazı noktalarda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve silahların sustuğu bir ortamda müzakere edilmesi gerekiyor. Bu sürecin başlamasına da teşvik sağladık."