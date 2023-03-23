Bakan Çavuşoğlu'ndan Pakistan Başbakanı Şerif'e geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şerif ve Zerdari ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerde, Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde meydana gelen ve Pakistan'ı da etkileyen 6,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileterek Pakistan'la dayanışmasını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif ve Dışişleri Bakanı Zerdari de Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, depremin etkilediği Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Hindistan ile tam dayanışma içinde olduklarını belirterek "Düşüncelerimiz ve dualarımız (depremden) etkilenenlerle birlikte." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, Pakistan ve Afganistan'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde 21 Mart'ta 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem Pakistan başta olmak üzere Hindistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedilmişti.











