Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilere kapılar açıldı iddialarına yanıt

"Gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz."

"Gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde, dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda dolaştırılan dezenformasyona cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz."

"Oradaki (Suriye) depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İkinci olarak da BM, insani yardımları yıllardır Cilvegözü ve Babülhava gümrük kapısından geçiriyor. Bu geçisin gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde zarar, hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan geçen tır sayısı, BM insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye, Kilis'te iki tane bizim kontrolümüzde olan kapı var, bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları, mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimizi, kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret."