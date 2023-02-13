Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriyelilere kapılar açıldı iddialarına yanıt

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Bakan Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'deki depremin Suriye'yi de etkilediğine işaret eden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Türkiye'ye güçlü bir destek verirken Suriye'ye de yardım etmek istediğini vurguladı ve teşekkür etti.
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Oradaki (Suriye) depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İkinci olarak da BM, insani yardımları yıllardır Cilvegözü ve Babülhava gümrük kapısından geçiriyor. Bu geçisin gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde zarar, hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan geçen tır sayısı, BM insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye, Kilis'te iki tane bizim kontrolümüzde olan kapı var, bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları, mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimizi, kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret."
Bahse konu kapıların yıllardır BM'nin insani yardımlarına açık olduğunu ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararında da olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: