Gündem Bakan Derya Yanık TVNET yayınında açıkladı Yangın bölgelerine 49 milyon TL destek
POLİTİKA

Bakan Derya Yanık TVNET yayınında açıkladı: Yangın bölgelerine 49 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TVNET yayınında orman yangınları sonrası bakanlık tarafından toplam 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sağlandığını açıkladı. Yangın bölgelerinde 804 personelin sahada bulunduğunu belirten Bakan Yanık, 4 bin 483 hanede, 11.967 kişiye psikososyal destek verildiğini söyledi.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Bakan Derya Yanık TVNET yayınında açıkladı: Yangın bölgelerine 49 milyon TL destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen sel ve yangın felaketleri sonrası afetzedelere yapılan yardıma ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TVNET yayınında çok özel açıklamalarda bulundu.

AFET NOKTALARINA 49 MİLYON TL DESTEK

Gerek Karadeniz’deki sel felaketinde gerek de orman yangını çıkan bölgelerde ilk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşların çok hızlı organize olduğunu belirten Bakan Yanık, bugüne kadar sadece yangınla ilgili olarak toplamda 49 milyon 400 bin lira nakdi destek sağlandığını söyledi.

ARTVİN VE RİZE'YE 6 MİLYON TL

İl bazında gönderilen yardımları da açıklayan Bakan Yanık, "Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 31 milyon TL, Mersin’e 2,4 milyon, Muğla’ya 9,5 milyon TL (ihtiyaç olursa destek sürecek) Osmaniye’ye 2 milyon TL nakdi destekte bulunduk. Bugüne kadar yangınlar için toplamda 49,4 milyon TL nakdi desteğimizi Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla illere gönderdik. Artvin ve Rize’ye de toplamda 6 milyon TL kaynak aktarmıştık" dedi. diyerek yapılan nakdi destekleri açıkladı.

AFETZEDELERE PSİKOSOSYAL DESTEK DE VERİLİYOR

Yangın bölgelerinde şu ana kadar 804 psikososyal personelin sahada görev aldığını aktaran Bakan Yanık, 4 bin 483 hanede, 11 bin 967 kişiye hizmet verildiğini ifade ederek, "Sahada psikososyal hizmeti sağlamak ve koordine edilmesi, doğrudan sorumluluğumuzda. Biz sahaya yardım için gelen gönüllülerle ve kuruluşlarla çalışmak için çok istekliyiz ama lütfen Bakanlığımızın ilgili birimlerine müracaat etsinler" diyerek bir çağrıda da bulundu.

ÇOCUKLARIN TRAVMAYI ATLATMASI İÇİN ÖZEL İLGİ

Yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir şekilde vatandaşların yaralarını sarmaya odaklandıklarını söyleyen Yanık, afetzedelerin travmalarını atlatmaya yardımcı olduklarını ve ihtiyaç malzemelerini iletmeye devam ettiklerini belirterek, "Hem sel bölgesinde hem de yangın bölgesinde tüm yaralar sarılıncaya kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar için süreç doğrudan onların travmalarını sona erdirmeye yönelik ve sonrasında da ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

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