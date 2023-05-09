Bakan Derya Yanık tvnet'te Narin Yalçın'a açıkladı: Kimler vatandaşlık maaşı alacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya, Yanık tvnet'te Narin Yalçın'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Yanık'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz?

Osmaniye insanı çok güçlüdür. Şükürler olsun depremin hemen akabinde hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Dolayısıyla seçim atmosferi Osmaniye'nin vakarına yakışır bir biçimde. Bütün adaylar deprem bölgesi olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçim atmosferi Türkiye'nin geleceğini inşa etme sorumluluğuyla devam ediyor. Memleketimiz bizi sevgiyle bağrına bastı. 81 ilimize olduğu gibi Osmaniye için de gerekli çabaları göstermiştik. Osmaniye'nin özelliği Cumhur ittifakının başkenti olması.

Cumhur ittifakı için Osmaniye nasıl bir sonuç verecek?

4-0 inşallah . Olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta seçmenin iradesi sandığa yansımadan bu iddia zorlama olur ancak biz Cumhur İttifakı'nı Osmaniye'den 4-0 olarak çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz.





Asrın felaketi sonrası Osmaniye'de barınma sorunu oldu mu?

Barınma ihtiyacı Osmaniye'de önemli ölçüde çözüldü. Ufak tefek taleplerin haricinde bir sıkıntı kalmadı. Depreme hemen mütakiben çadır kentleri kurmuştuk, bu bölgenin şöyle bir avantajı var vatandaşlarımızın muhakkak her birinin köy ü ve yaylası var. Vatandaşlarımız daha güvenilir yerlere geçtiler.

Hastanelerde refakatsiz çocuğumuz var mı?

Refakatsiz çocuğumuz hala var. Kurumumuzda da var. Hastanede tedavileri devam ediyor, kurumumuzda 1914 çocuk kayıt altına alındı 1823'ü ailelerine teslim edildi 22 çocuğumuzun tedavisi sürüyor. 58 çocuğumuzun da kurumumuzda bakımı devam ediyor.

Çocuklarımızdan önemli bir kısmı henüz yeni doğan ölçeğindeydi. İlk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Hastanedeyken anne babalarını kaybetmiş yeni doğan bebekler var. Anneler o dönemde şefkat kalkanına büründüler. Milletin dayanışma ruhunu görmek adına muazzam güzel anlara da şahitlik ettik, ediyoruz.





Sosyal yardımlar

İhtiyaç sahibi grupları tespit edip 20 yıldır her ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sosyal yardımlarımızda yeni bir parametre belirliyoruz. O nedir, şudur? Gelir tamamlayıcı aile desteği sağlamak. Belli bir standardın altına hiçbir ailenin düşmesine izin vermeyeceğiz. Onun altına düşen farkı biz ödeyeceğiz. Sadece yoksulluk temelli değil, sosyal refahtan yeterince pay alamayan kesimlerin ekonomik refaha erişimi konusunda destek sağlamış olduk. Koruyucu önleyicideki çalışmamızda ekonomik düzey itibariyle şöyle bir grup dikkatimizi çekti. Henüz yoksulluk sınırının altına düşmemiş, sınırda çok riskli bir grup. Biz bu durumu desteklediğimizde vatandaşlarımızın ekonomik standardını desteklemiş olacağız.Muhalefetin iddiasının tersine son derece sistematik ve bilimsel verilerle vatandaşımızın yoksullaşmaması ve belli bir standardın üzerinde tutulması için ekonomik bir kaldıraç sağlıyoruz. Vatandaşlık maaşı uygulaması?

Vatandaşlık maaşı uygulamasıyla bakanlığımızla kamunun yüzde 82 ye yakın sosyal yardımlarını biz yapıyoruz. Geriye kalan yüzde 18 farklı bir kurum ve kuruluşlardan karşılanıyor. Biz vatandaşlık maaşıyla farklı kurum ve kuruluşların yaptığı sosyal yardımları tek bir çatı altında toplayıp, bütüncül bir biçimde sosyal yardım olarak vatandaşımıza temin etmiş olacağız. Temel mantığı vatandaşın ihtiyacını karşılayan, sosyo ekonomik düzeyi belli bir standartta tutma amacına yönelik olarak o düzeyin altında olan grupların desteklendiği yoksulluğu önleyici hedefi sağlamak üzere sosyal yardımların bir destek mekanizması olarak kullanılması.

Ev hanımlarına emeklilik projesinin detayları neler?

Heyecan uyandıran programlardan birisi. Çok bekleniyordu. AK Parti iktidarı olarak sosyal güvenlik programı dışında vatandaşımız kalmasın diye uğraşıyoruz. Sİgorta kapsamı dışında olanların bireysel emeklilik gibi düzenlemelerle sosyal güvenlik halkasının içine aldık.

Bunun dışında kalan ev hanımlarının emeklilik primlerine destek olmak istedik. Devlet olarak ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz ödeyeceğiz.

Gençlere evlilik kredisinin detayları neler?

Sayın Cumhurbaşkanımızın aile ile ilgili hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Aile ile ilgili 20 yıldır maddi manevi her türlü çalışmayı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Aile kurmak bazen bir karabasana dönüşebiliyor. Eğer ebeveynden destek yoksa evliliğin yükünü kaldırmak kolay değil. Dolayısıyla gençler aile kurarken başka sıkıntıları düşünmemeleri için böyle bir kolaylık sağlıyoruz. 150 bin lira 2 yıl geri ödemesiz sonrasında ise 48 taksitle faizsiz bir şekilde geri ödeyecekler. Kaynağı nereden geliyor, Karadeniz Gazı'ndan geliyor ve inşallah şimdi de Gabar petrolünden geliyor.





Son 5 gündeyiz kararsız seçmene ne söylersiniz?

Hala kararsız olan seçmenlerimiz varsa kararlarını Türkiye'den yana kullanmalarını öneririm. 2023 seçimleri sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece parlamentoda birkaç milletvekili daha çok çıkarma yarışı değil, mesele Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme zamanı. Kararsız vatandaşlarımız varsa; bu toprakları sevdiğini, Bu topraklara bağlılıkta sıkıntı yaşamadığını düşünen vatandaşımız varsa kararlarını verirken PKK terör örgütünün elebaşının tehditlerini, "Millet İttifakı kazanmazsa iç savaş çıkarırız" diyen elebaşlarını, "Biz tabi ki millet ittifakını destekliyoruz, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz çünkü o seçildiğinde Abdullah Öcalan'a özgürlük gelecek, Selahattin Demirtaş'a özgürlük gelecek" diye Yasin Börü'nün katillerini 40 binden fazla hayatını kaybettiği terör eylemlerinin elebaşlarını hiçbir çekince duymayacak kadar açık bir cüretle teröre müzahir olduğunu gösteren tarafların desteklerini nereye verdiklerine bakmalarını öneriyorum. Mevzu Türkiye, Mevzu Türkiye'nin geleceği. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri iktidar. Bir makamın ona sağlayacağı ekstra hiç bir manevi tatmin yok. Sadece Türkiye'nin geleceği var. 20 senede Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi oldu. Muhalefetin tek bir vaadini göstersinler bütün vaatleri yıkmak üzerine "İHA'nın, SİHA'nın adını duymayacaksınız, TCG Anadolu'yu bir daha görmeyeceksiniz, Ak Kuyu'yu kapatacağız, onu yok edeceğiz bunu sileceğiz." her şey yıkmak üzerine. Biz de sadece Türkiye'ye Türkiye Yüzyılı'nın projeksiyonunu gösteriyoruz.







