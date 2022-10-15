Bakan Dönmez: Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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OYNAT 00:31 Amasra'da Bakan Dönmez'in zor anları: Helalleştik ama arkasını getiremedik Bartın Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı bölgede açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamaların sırasında zor anlar yaşadı. Üç hafta önce buradaki işçilerle beraber olduklarının altını çizen Dönmez, 'Bu kardeşlerimizle beraberdik helalleştik ama arkasını getiremedik.' diye konuştu. Dönmez'in konuşmasının ardından zor anlar yaşadığı da gözlerden kaçmadı. BiP'te paylaş

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