Bakan Dönmez: Bartın'daki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;
Yoğun bir arama kurtarma faaliyetine girişerek 18 saatte sonuçlandırdık. Maalesef 41 şehit verdik. Yaralılarımızdan biri Bartın şehir hastanesinde durumu iyiye gidiyor.
İstanbul’a sevk edilen 6 haftamızın durumu da paylaşıldı. Grizu patlaması olduğu belirlenmişti, bu durum sürüyor.
Yangın ise büyük oranda kontrol altında., havayla temasını kesmek için gerekli tedbirleri aldık, yangın kontrol altında.
Ayrıntılar geliyor...