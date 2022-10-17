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POLİTİKA

Bakan Dönmez: Bartın'daki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bartın'da yaşanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, ''Grizu patlaması değerlendirmesi devam ediyor. 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdık. Maalesef 41 şehit verdik. Yaralılarımızdan biri Bartın şehir hastanesinde durumu iyiye gidiyor. İstanbul’a sevk edilen 6 haftamızın durumu da paylaşıldı. Grizu patlaması olduğu belirlenmişti, bu durum sürüyor. Yangın ise büyük oranda kontrol altında, havayla temasını kesmek için gerekli tedbirleri aldık'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmez: Bartındaki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;

Yoğun bir arama kurtarma faaliyetine girişerek 18 saatte sonuçlandırdık. Maalesef 41 şehit verdik. Yaralılarımızdan biri Bartın şehir hastanesinde durumu iyiye gidiyor.

İstanbul’a sevk edilen 6 haftamızın durumu da paylaşıldı. Grizu patlaması olduğu belirlenmişti, bu durum sürüyor.

Yangın ise büyük oranda kontrol altında., havayla temasını kesmek için gerekli tedbirleri aldık, yangın kontrol altında.

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