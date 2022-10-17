Bakan Dönmez: Bartın'daki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bartın'da yaşanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dönmez, ''Grizu patlaması değerlendirmesi devam ediyor. 18 saat içinde arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdık. Maalesef 41 şehit verdik. Yaralılarımızdan biri Bartın şehir hastanesinde durumu iyiye gidiyor. İstanbul’a sevk edilen 6 haftamızın durumu da paylaşıldı. Grizu patlaması olduğu belirlenmişti, bu durum sürüyor. Yangın ise büyük oranda kontrol altında, havayla temasını kesmek için gerekli tedbirleri aldık'' açıklamasında bulundu.

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