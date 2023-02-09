Bakan Dönmez: Deprem bölgesindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını erteledik

Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydeden Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz" diye konuştu