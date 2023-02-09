Bakan Dönmez: Deprem bölgesindeki doğal gaz ve elektrik faturalarını erteledik

|
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.
Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydeden Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz" diye konuştu
Dönmez, vatandaşın doğalgaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğine işaret ederek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına da değinen Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8 bin 900'den fazla madencinin arama kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini söyledi.