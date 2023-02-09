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İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Naci Görür'den önemli açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul’da durum hiç iyi değil" diyerek beklenen büyük Marmara depremi ile etkilenecek İstanbul depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremlerin ardından Marmara depremi uyarıları gündeme geldi. İstanbul'da ne zaman, kaç şiddetinde deprem olacak? En riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar...

16:28 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul depremi

İstanbul depremi

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gelecekte olması beklenen deprem için İstanbul dışında Bingöl ile Karlıova arasında bölgenin “endişe” kaynağı olduğu uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul’da hasarın Kahramanmaraş depreminden daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür şunları söyledi:

"İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum.

Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7,5 bekliyoruz. İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur.

Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz."

stanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İSTANBUL'DA YÜKSEK VE DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLÇELER

İstanbul’daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent’tir.

İstanbul’daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy’deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı’dır.



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2 hours ago
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İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Naci Görür'den önemli açıklama
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