Hatay, merkezüssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. 4. günde enkazdaki arama ve kurtarma çalışmaları umutla devam ederken bölgedeki çetin kış şartları hem depremzedeleri hem de ekipleri olumsuz etkiliyor. AFAD'ın sık sık ölü ve yaralı sayısını güncellediği Hatay'da son durum merak ediliyor. Peki 9 Şubat Perşembe günü Hatay ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte Hatay son veriler ve son dakika haberleri...