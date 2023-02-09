Hatay'da depremin 4. günü olan 9 Şubat Perşembe günü ekipler hala bir umutla enkaz altında çalışmalarını sürdürürken ölü ve yaralı sayıları da her saat yükseliyor. AFAD'dan Hatay'da enkaz kurtarma çalışmalarında son durum açıklaması geldi. İşte Hatay'da ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durum...

HATAY'DA DEPREMDE SON DURUM NE? 9 ŞUBAT 2023

AFAD, Hatay'da birçok noktada çadır kent alanları kurduk. Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanındayız. Biz birlikte güçlüyüz!" açıklaması yaptı.

Hatay'da birçok noktada çadır kent alanları kurduk.



Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanındayız.



Biz birlikte güçlüyüz! 🇹🇷 pic.twitter.com/OgQz2LED1S — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2023

9 ŞUBAT HATAY ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Hatay'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 766, ölü sayısı ise 872 olarak belirtilmişti.

HATAY'DA SON DURUM

SEVİNÇ İLE YAS BİR ARADA

Dün akşam Akevler Mahallesi Meltem Sokak Güler Apartmanı'nda enkazdan çıkartılan çocukların ardından bugün de ekipler çalışmalarını sürdürdü. Aynı apartmanda iki günde 15'e yakın vatandaş sağ olarak kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda mahsur kalanlar için çalışmalar aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) OYAK Güvenlik ekibi, Suriyeli bir kız çocuğunu 70 saat sonra enkazdan çıkarttı. Ekiplerle birlikte binanın çatısına çıkan Suriyeli baba, çocuğun sedyeyle ambulansa taşınırken bir an olsun yanından ayrılmadı. Aynı saatlerde erkek kardeşine de ulaşan ekipler, çocuğun cansız bedenini bina önüne getirdi. Ceset torbasını açarak yüzüne bakan acılı baba, gözyaşlarına engel olamadı. Komşuları da acılı babanın yanına gelerek onu teselli etti.

KENDİ CANLARINI HİÇE SAYIP DEPREMZEDELERE KOŞTULAR

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem dolayısıyla özel bir hastane ağır hasar aldı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak UMKE ekibi canlarını hiçe sayarak hasar gören binaya girdi. Yıkılan merdivenlerin arasından binanın üst katlarına çıkan UMKE ekibi burada her odaya tek tek girerek yaralı aradı. Deprem sonrası acil olarak boşaltılan ve çökmek üzere olan hastanenin yoğun bakım ünitesine giren UMKE ekibi burada sağ oldukları tespit edilen 5 hastaya acil müdahalede bulundu. Yaşam destek ünitesine bağlıyken deprem dolayısıyla kesilen elektrikler sebebiyle 1'i bebek 10 hastanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurtarılan hastalar itfaiye merdiveniyle alınarak başka merkezlere sevk edildi.

72. SAATTE BİR BABA VE KIZI HAYATA TUTUNDU

Dün gece saatlerinde Odayeri Mahallesi'nde enkaz yığınları arasındaki bir binaya cenaze çıkarmaya giden arama gönüllüleri, son anonsta baba Soner Güner'in sesini duydu. Bunun üzerine enkazın iki kat altına inildi. Ekipler önce 6 yaşındaki Hazal Güner'i çıkardılar. Küçük kız termal battaniye ile hastaneye sevk edilirken, baba için de zamanla yarış başladı. 72. saate gelindiğinde baba Soner ile irtibat devam ederken, kızının çıkarıldığı müjdesi verildiğinde baba ağzının içerisine çok toz toprak geldiği için çalkalamak için su istedi. Ekipler baba Soner Güner'den az daha sabretmesini isteyip kısa sürede onu da çıkardılar. Arama kurtarma ve UMKE ekiplerine "Sizi çok seviyorum" diyen baba Soner Güner de hastaneye sevk edildi.

Gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılan Serkan Temur ve Mücahit Edkü, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "Tarifi mümkün değil. Çok duygulandık, 3 günden beri çalışma yapıyoruz. Diğer enkazlardan vefat eden insanlar çıkardık. 72 saat sonra bir son salise sesli arama yaparken iki can kurtardık. Buradaki insanları çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük bir acı, bunun yanında bunları görünce de sevinç yaşadık. Biz arama kurtarma ekibi olarak iki vefat haberini aldık. Buraya intikal ettiğimizde vefat edenleri çıkarmak için çaba harcayalım dedik. 72 saat geçmiş, kimse olmaz diye düşünmedik. Burada bir kişiyi daha kurtarmanın telaşına düştük. İnşaat etrafında son kez sesli arama yaptık. Birkaç kez sesli arama yaptık. Son sesli aramada Soner kardeşimizin son salisede diyeceğimiz inanılmaz bir şekilde sesini duyduk. Allah duyurdu. O salisede orada olduğunu öğrendik. Son saniyede duyduğumuz sesle teyit aldık, çabaladık. 3-4 saattir yoğun şekilde buradayız. Ekip olarak çalışıyoruz. Sağ salim çıkardık" dedi.







