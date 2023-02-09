AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Hatay'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 766, ölü sayısı ise 872 olarak belirtilmişti.