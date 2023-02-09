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Hatay Hassa’daki su kaynaklarında sular çekildi

Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrasında Hatay’ın Hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasında iki büyük tabaka ciddi bir kırılmaya sebep oldu. İlçedeki su kaynaklarında da sular çekildi.

15:36 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hatay Hassa

Hatay Hassa

Anadolu ve Arabistan fay tabakalarının kesişme noktası olduğu yer olarak tarif edilen Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları’nın tepelerinde fay hattının geçtiği noktalarda kaya parçaları adeta peynir dilimi gibi dağıldı. İlçe yakınlarındaki su kaynaklarında da sular çekildi.

AFAD HATAY'DA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD'dan Hatay'da yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı:

Hatay'da birçok noktada çadır kent alanları kurduk.

Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanındayız.

Biz birlikte güçlüyüz!


9 ŞUBAT HATAY ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Hatay'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 766, ölü sayısı ise 872 olarak belirtilmişti.


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1 saat önce
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Hatay Hassa’daki su kaynaklarında sular çekildi
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