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Hatay Hassa
Anadolu ve Arabistan fay tabakalarının kesişme noktası olduğu yer olarak tarif edilen Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları’nın tepelerinde fay hattının geçtiği noktalarda kaya parçaları adeta peynir dilimi gibi dağıldı. İlçe yakınlarındaki su kaynaklarında da sular çekildi.
AFAD'dan Hatay'da yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı:
Hatay'da birçok noktada çadır kent alanları kurduk.
Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanındayız.
Biz birlikte güçlüyüz!
AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, depremlerde 12 bin 873'e yükseldi. Deprem de 62 bin 937 kişi yaralandı. Ancak AFAD, ölü ve yaralı sayılarını il il değil toplu halde açıklıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise depremin 2. günü olan 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, illere göre vefat sayılarını açıklamıştı. Buna göre, Hatay'da 7 Şubat günü yaralı sayısı 2 bin 766, ölü sayısı ise 872 olarak belirtilmişti.