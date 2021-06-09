Bakan Dönmez: Doğal gaz bulamazsınız dediler bulduk çıkaramazsınız diyorlar çıkartacağız

Fatih sondaj gemisiyle, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapılması sonrası, "bilimsellikten uzak" eleştirisi yapılmış, “Bulgu ayrı şey, rezerv ayrı şey, bu yapılan açıklamalar rezerv bulundu anlamına gelmiyor” şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e "Türkiye’nin doğalgaz açıklamaları bilimsellikten uzak mı?" sorusunu yöneltti ve Dönmez'in keşif sürecine ilişkin bilgiler ışığında verdiği cevapları bugünkü köşesinde yazdı.

Mehmet Acet'in soruları ve Bakan Dönmez'in verdiği cevaplar şöyle:

Doğal gazın üretim maliyetinin yüksek olduğu dolayısıyla bu keşiflerin kazanç sağlamayacağı iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylersiniz?

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Son yıllarda üretim artışı ile sınırlı kalmayıp, işletme maliyetlerinde de büyük düşüş ve performans artışı sağladık. Böylelikle sağlanacak üretim yerli ve milli imkânların da devreye girmesiyle, çok daha düşük maliyetlerle sağlanıyor.

Türkiye’nin doğalgaz keşif açıklamalarının bilimsellikten uzak olduğu, rezerv ile bulgunun ayrı ayrı şeyler olduğu, rezerv açıklaması yapabilmek için arka arkaya tespit kuyuları açılması ve oradaki verilerin teyit edilmesi gerekiyor biçimindeki yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Arama kuyusundan elde edilen keşif sonrası, üretim testleri yapılır ve ilk bulgular paylaşılır. Sonrasında ise sahanın detaylı şekilde anlaşılması için tespit kuyuları açılır ve yapının boyutları daha net şekilde ortaya konulur. Proje, konusunda uzman bir kadro ile tam da bu şekilde takip ediyor ve gerekli çalışmalar bilimsel veriler ışığında eksiksiz yerine getiriliyor. Bu süreçleri tamamlamadan bir keşif açıklaması yapmıyoruz. Bilimsel olmayan hiçbir keşfimiz yok. Arayamazsınız dediler aradık bulamazsınız dediler bulduk şimdi de çıkaramazsınız diyorlar çıkartacağız.

Son keşifle 540 milyar metreküpe ulaşan Karadeniz doğalgazının 2023’e yetişmesi için hangi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar şu an hangi safhada?

Sahada ön mühendislik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Bir taraftan da detay mühendislik çalışmalarımız devam ediyor. Tedarik için uzun dönemli ihtiyaçlarımızı erken planlayarak temin yoluna gidiyoruz. Deniz tabanı sistemleri ve kuyu tamamlama alanındaki imalat çerçevesinde planlama ve tedarik süreçlerimiz devam ediyor.

135 milyar metreküplük doğalgaz Türkiye’ye hangi yöntemle hangi takvimle ve nasıl getirilecek?

Bu keşfin de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında üretime alınması planlanıyor. Kısacası iki keşfimizi de aynı planla 2023’ten itibaren peyderpey milletimize sunacağız.

Bu yıl içinde yeni keşifler açıklanabilir mi? Yeni keşif sondajları yapılıyor mu?

Hem karada hem denizde arama çalışmalarımız devam ediyor. Sismik verilerden elde ettiğimiz bulgular ve ileri teknoloji kullanarak yaptığımız modelleme çalışmaları ile Karadeniz’deki potansiyeli adım adım keşfetmeye kararlıyız. Bunun dışında karalarda da sismik arama ve sondajlarımız sürecek.

Mehmet Acet'in yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.yenisafak.com/yaza...

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