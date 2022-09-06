Bakan Dönmez: Ferro Bor tesisinin temeli 17 Eylül’de atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakan Dönmez, "Bor, Türkiye'nin elindeki en önemli madenlerden. Bu kapsamda boru katma değerli ihraç etmek için son zamanlarda canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda en önemli adımlardan birini de 17 Eylül'de atacağız. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ferro Bor tesisimizin temelini atacağız. Kısa süre içinde faaliyete geçirip ülkemize, ekonomimize hizmet etmesi için çabalayacağız” dedi.

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UMMAN İLE DOĞAL GAZ GÖRÜŞMELERİ OLUMLU

Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptıklarını anlatan Bakan Fatih Dönmez, “İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz. Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız” dedi.

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MALEZYA İLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Bunun dışında Endonezya’da G20 Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Dönmez, “Burada da küresel anlamda enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Aynı zamanda birçok ülke ile ikili görüşme yapma fırsatı da bulduk. Endonezya'dan da Malezya'ya geçtik. Orada da Petronas şirketinin başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşme gerçekten çok önemliydi. İki ülke arasında iş birliğini artırma yönünde ortak kararlar aldık. Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kardeş ülke Malezya ile hidrokarbon aramaları başta olmak üzere enerji alanında iş birliğimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu

AKKUYU İÇİN HEYET OLUŞTURDUK

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında görev alan şirketlerin uyuşmazlığı ile son durumu da değerlendiren Dönmez, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar, şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağduyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığına da hatırlattık" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 6 “Petrol ve Gaz” gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan “Şerepli” kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.<br><br> Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi. Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor. Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı. En saf doğal gaz rezervi: Tam 83 milyar metreküp Kardeş ülke Türkmenistan'ın Mari kentinde kükürt-hidrojen içermeyen saf temiz doğal gaz çıkarılmaya başlandı. Günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılan kuyudan 2021 yılında ise 83 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı. BiP'te paylaş

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ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Doğal gaz ve elektrikte vatandaşa desteğin sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, şunları söyledi: "Şu anda hükümetimiz doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı".