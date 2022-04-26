Bakan Dönmez Kılıçaroğlu'nun yalanını bir kez daha çürüttü: İspat istemiştiniz işte ispatı

Ankara Keçiören’deki bir evin elektriğinin 4 aydır kesik olduğunu iddia eden ve bu iddiasını günlerdir sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bir kez daha yanıt geldi.

Twitter üzerinden duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'na dünkü açıklamalarını hatırlatarak "İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi.

İşte Dönmez'in açıklamasının tamamı:

"Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.

ELEKTRİK 4 AYDIR KESİK DEĞİLMİŞ

Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir. Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur.

ELEKTRİĞİ KİM KESTİ KİM AÇTI?

O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz?

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Sn. Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz.



Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız.



İspat istemiştiniz, işte ispatı; https://t.co/LCc4anXtpJ — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 25, 2022

ZİYARET SIRASINDA ELEKTRİK YOK AMA SONRASINDA VAR

O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18.18 ile 21.31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur.Ziyaretinizin ardından, 21.31’den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir."

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