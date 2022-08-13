Gündem Bakan Dönmezden II Abdülhamid Han Türbesine anlamlı ziyaret
POLİTİKA

Bakan Dönmez’den II. Abdülhamid Han Türbesi’ne anlamlı ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Dönmez’den II. Abdülhamid Han Türbesi’ne anlamlı ziyaret
Türbe içindeki Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının da mezarlarını ziyaret eden Bakan Dönmez dua etti.

Abdülhamid Han’ın Fatih ilçesi Çemberlitaş’ta bulunan türbesine gelen Bakan Dönmez, restorasyonu devam eden türbede yetkililerden bilgi aldı. Ardından türbe içindeki Osmanlı padişahları II. Mahmud, Abdülaziz ve II. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının da mezarlarını ziyaret eden Bakan Dönmez dua etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, açıklamalarda bulundu.

Yerli enerji yerli ekipmanla aranıyor: Abdülhamid Han Yörükler-1 ‘de mesaiye başladı
EKONOMİ
Yerli enerji yerli ekipmanla aranıyor: Abdülhamid Han Yörükler-1 ‘de mesaiye başladı


Sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han’ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandığını anımsatan Bakan Dönmez, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak" dedi.

İHA

Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini belirten Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri" değerlendirmelerde bulundu.

İHA

Abdülhamid Han’ın kendi hükümdarlığı zamanında yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Dönmez, "Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu vesile ile Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nde çalışan arkadaşlarımızı da muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çalışmanın sonunda bir keşif olursa milletimizle de paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yörükler-1’de sondaj hazırlıkları

Mersin Taşucu’nda, 9 Ağustos’ta, düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Antalya açıklarındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanmıştı.
10 Ağustos’ta belirtilen noktaya ulaşan gemi, sondaj için son hazırlıklarını tamamlıyor.
Diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni de Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazı karaya çıkartma operasyonlarında mesai harcıyor.

Batarsın diyenleridinlemedi servet kazandı

'Batarsın' diyenleri
dinlemedi servet kazandı

​Kilosunu 80 liradan çok sayıda ile gönderiyor.
Samsundan 100 ülkeye ihracat

Samsun'dan 100 ülkeye ihracat

Türkiye'de bir numaralı merkez konumunda.
Mahallelininkabusu olmuştu

​Komşularına taş atıp hakaret eden kadın gözaltında.

​İskenderun ve Tekirdağ'a doğru hareket ettiler.

Beş yıldır mücadele ediliyor.

​'Baskının belgelerini hemen açıklayın.'

​Türkiye'den dünyaya diplomasi dersi.
Jandarma'da<br>ilk kadın general

Jandarma'da
ilk kadın general

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

'​İstanbul'da Rami Kışlası'nı büyük bir kütüphaneye çevirmek için çalışıyoruz.'

​5 milyar $'lık hedefe bir adım daha.

​Ölüme terk edildiler.

​720 TB2 SİHA şimdiden satıldı.

​Çocukluk hatıraları üzerine bina edilen bir hikaye.

Kemiği kırıldı

Kemiği kırıldı

​Trabzonspor'da korkutan sakatlık.
Tuzla'da arsa satış ihalesi
Ekonomi

Tuzla'da arsa satış ihalesi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde konut-ticaret alanı nitelikli 8.916 metrekare arsa açık artırma ile satılacak.
Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Marmara Üniversitesi 132 öğretim üyesi alacak

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinin Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 132 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.
Resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esasları belirlendi
Ekonomi

Resmi ilanların sosyal ağlarda paylaşım esasları belirlendi

Basın İlan Kurumu, sosyal ağ hesaplarında resmi ilanları haberleştirerek paylaşan gazetelerin ek gösterge alabilmek için yerine getirmeleri gereken şartları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.