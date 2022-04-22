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POLİTİKA

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: İsteyerek karanlığı tercih eden birisi milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, evine gelen faturasını ödememe provokasyonu sonrası yasal sürenin dolmasının ardından elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dönmez, "Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacaklarını anlatmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmezden Kılıçdaroğluna zor sorular: İsteyerek karanlığı tercih eden birisi milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak
Kemal Kılıçdaroğlu - Bakan Fatih Dönmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi.

Kılıçdaroğlu geri kalan gün yaşanan gelişmeyi, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.

Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler
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Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler

CHP liderinin provokasyonuna ilişkin bugün bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır çarpıtmadır

"RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bilecik'te, gazetecilerin "Kılıçdaroğlu'nun son günlerde gündem olan bir konusu var. Siz de bir tweet attınız, manipülasyon yaptığı yönünde. Bununla ilgili detayları alabilir miyiz?" sorusunu yanıt veren Bakan Dönmez, "Rakamlar yalan söylemez. Rakamlar, 278 bin olduğunu gösteriyor. Bu, sadece konut değil, ticarethane ve sanayileri de içeriyor. Toplamda da baktığınızda, yüzde 1'in altında. Yani binde 6 mertebesinde." diye konuştu.

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: İsteyerek karanlığı tercih eden birisi milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak
OYNAT 01:04
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na zor sorular: İsteyerek karanlığı tercih eden birisi milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, evine gelen faturasını ödememe provokasyonu sonrası yasal sürenin dolmasının ardından elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Dönmez, 'Bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacaklarını anlatmalarını bekliyorum' ifadelerini kullandı.

Dönmez, bazı vatandaşların birkaç hafta sonra elektrik faturalarını ödediğini, bu şekilde kesilse de hemen açıldığını anlattı.

"İSTEYEREK KARANLIĞI TERCİH EDEN KILIÇDAROĞLU, BU MİLLETİ NASIL AYDINLIĞA KAVUŞTURACAK?"

Hiçbirinin kesilmesini arzu etmediklerini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hükümetimiz, özellikle elektrik desteği, Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden elektrik desteği programını 3 yıl önce başlattık. Şu anda 2 milyon 140 bin hane bu programdan yararlanıyor; 150 kilovatsaate kadar bedelsiz olarak elektrik yardımını yapıyoruz. Bu yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ısınma yardımının kapsamını genişletti. Oturduk, beraber çalıştık ve şu anda oradan da 3 milyona hatta 4 milyona yakın vatandaşımızın yararlanma imkanı söz konusu olacak. İlk başvurular alındı. Yılda 2 defa ödeme yapacağız. Devletimiz hem tarifelerde maliyetlerin tamamını yansıtmamak suretiyle hem de kaçınılamayacak bir takım maliyet artışları yüzünden vatandaşımızın zora girmesine engel olmak için Sosyal Yardımlaşma Vakıfları üzerinden bu destekleri vermeye devam ediyor. Ben şunu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum; bilerek, isteyerek karanlığı tercih edenlerin bu memleketi, milleti nasıl aydınlığa kavuşturacak anlatmalarını bekliyorum."

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