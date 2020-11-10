Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Elvandan ilk mesaj Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz
POLİTİKA

Bakan Elvan'dan ilk mesaj: Enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan yaptığı basın açıklamasında, ''Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinin ardından ilk mesajını verdi. Basın açıklamasında bulunan Elvan, ''Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz'' dedi.

  • Enflasyonla mücadele kapsamında açıklamalarına da yer veren Elvan, ''Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' ifadelerini kullandı.

Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
OYNAT 00:18
Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi.

''Önümüzdeki dönem bir toparlanma dönemi olacak''

Elvan, ''Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır'' vurgusunda bulundu.

  • Önümüzdeki dönem bir toparlanma süreci olacağını belirten Elvan, '' Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız'' açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla destekleyeceğiz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ın biyografisi
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ın biyografisi
Abone Ol Google News
Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.
Bakan Elvandan ilk mesaj

Enflasyonla mücadele sürecinin ilk sinyallerini verdi.
İzmir’e yeni Atatürk heykeli

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

'PKK aç bırakıp domuz eti yedirmiş'

'PKK aç bırakıp domuz eti yedirmiş'

Evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi...
Trabzonspor'da <br>Avcı dönemi

Trabzonspor'da
Avcı dönemi

​Deneyimli çalıştırıcının yıllık ücreti belli oldu.
Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Yedi yaşındaki Mert Yağız şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti.
Esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili iki madde geri çekiliyor
Gündem

Esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili iki madde geri çekiliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Sendikası yetkilileriyle görüştü.

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
Dünya

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan'ın 28 yıllık işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde varılan anlaşmanın, taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!
Hayat

Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.