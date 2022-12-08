Gündem Bakan Ersoy Yaş istismarı konusuyla ilgili müfettiş görevlendirildi
POLİTİKA

Bakan Ersoy: Yaş istismarı konusuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çocuk istismarı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz. Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Ersoy: Yaş istismarı konusuyla ilgili müfettiş görevlendirildi
Bakan Ersoy

Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yaş istismarı iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

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"ASLA AFFEDİLMEYECEK LANETLİ BİR SUÇTUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. " diyen Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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