Bakan Ersoy'dan Tamer Karadağlı'yı hazmedemeyen HDP'li Çelenk'e net cevap!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı üzerinden yapılan provokasyona sert çıkıştı.
Ünlü sanatçı Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanmasını hazmedemeyen çevreler, aylardır Karadağlı'yı hedef alıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili "liyakat" kavramı üzerinden asılsız iddialarda bulunan HDP'li Sevilay Çelenk'in çirkin açıklamalarına Bakan Ersoy, konuya son noktayı koydu.