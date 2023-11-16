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Bakan Ersoy'dan Tamer Karadağlı'yı hazmedemeyen HDP'li Çelenk'e net cevap!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP'li Sevilay Çelenk'in Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili "liyakatsizlik" eleştirilerine sert çıkıştı. Ersoy, "Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Türkiye ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:54 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:58 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı üzerinden yapılan provokasyona sert çıkıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı üzerinden yapılan provokasyona sert çıkıştı.

Ünlü sanatçı Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine atanmasını hazmedemeyen çevreler, aylardır Karadağlı'yı hedef alıyor.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşüldüğü sırada Tamer Karadağlı’nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili "liyakat" kavramı üzerinden asılsız iddialarda bulunan HDP'li Sevilay Çelenk'in çirkin açıklamalarına Bakan Ersoy, konuya son noktayı koydu.


"Tamer Karadağlı dışında ikinci bir isim bilmiyorum"

Karadağlı'ya yöneltilen eleştirilere karşı net bir cevap veren Ersoy,
"Tiyatrolar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı çok başarılı bir tiyatrocu. Türkiye çapında ve dünyada da kabul görmüş bir tiyatrocu. Türkiye'de Shakespeare'i İngilizce oynayan ikinci bir isim bilmiyorum. Seçmelere ben ziyaret ederken denk geldim. Özellikle yeni tiyatrocuları seçerken şahsen seçmelere katıldığına şahit oldum. Jüri heyetini inceledim. Liyakatlı hocalardan bir jüri oluşturmuştur"
dedi.

"Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa..."

Ersoy, ünlü sanatçının siyasi görüşünden hazımsızlık duyanlara da,
"Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Benim için takdir sebebidir. Sonuna kadar Genel Müdürüm Tamer Karadağlı'nın arkasındayım"
şeklinde konuştu.

Tamer Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini Bahadır Yenişehirlioğlu anlattı: Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?
Tamer Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini Bahadır Yenişehirlioğlu anlattı: Mevzu sanat değil siz hala anlamadınız mı?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan usta oyuncu Tamer Karadağlı, muhalefete yakın çıkışlarıyla tanınan sanatçıların hedefi haline geldi. Oyuncu, yazar AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini anlatan bir yazı kaleme aldı. "Mevzu sanat değil; siz hala anlamadınız mı?" diyen Yenişehirlioğlu, "Onlara göre sanat, sadece onlara hizmet ettiği sürece sanattır" ifadelerini kullandı. Disney'in Atatürk dizisini yayınlamam kararına sessiz kalan 'duyarlı' sanatçılara gönderme yapan Yenişehirlioğlu, "Yani konu tiyatro, sanat, sanatçı veya sanatsal bir başarı değil. Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması" dedi.



#Tamer Karadağlı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy
#HDP
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