Bakan Ersoy'dan Tamer Karadağlı'yı hazmedemeyen HDP'li Çelenk'e net cevap!

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan usta oyuncu Tamer Karadağlı, muhalefete yakın çıkışlarıyla tanınan sanatçıların hedefi haline geldi. Oyuncu, yazar AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Karadağlı'yı hedefe koyan sanat camiasının asıl niyetini anlatan bir yazı kaleme aldı. "Mevzu sanat değil; siz hala anlamadınız mı?" diyen Yenişehirlioğlu, "Onlara göre sanat, sadece onlara hizmet ettiği sürece sanattır" ifadelerini kullandı. Disney'in Atatürk dizisini yayınlamam kararına sessiz kalan 'duyarlı' sanatçılara gönderme yapan Yenişehirlioğlu, "Yani konu tiyatro, sanat, sanatçı veya sanatsal bir başarı değil. Onlar için konu; yıllardır sürdürdükleri tahakkümün, kabile anlayışlarının sarsılması" dedi.