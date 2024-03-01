Bakan Fidan: ADF 2024'ün dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum

"Forum kapsamında gerçekleşecek oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Gazze'de süren katliam başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden krizlere karşı çözüm yöntemlerini değerlendireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla, diplomasinin tüm araçlarını kullanarak daha adil, daha barışçıl, daha müreffeh bir gelecek hedefine nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışacağız. ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."