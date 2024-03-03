Bakan Fidan Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel olarak Ramazan’dan önce bir ateşkese ulaşılması konusunda çok ciddi bir arzu ve çaba var. Taraflar arasında devam eden ateşkese yönelik görüşmeler, arabulucular vasıtasıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.