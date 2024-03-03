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Bakan Fidan Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Afrika ülkelerinin dışişleri bakanları ve bölgeden gelen örgütsel liderler ile görüştü.

18:57 - 3/03/2024 Pazar
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Antalya'ya gelen Afrika ülkelerinin temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumuna katılmak için Antalya'ya gelen Afrika ülkelerinin temsilcileri ile aile fotoğrafı çektirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, temsilcilere hitabında, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sistematik ve çok boyutlu işbirliği modeli geliştirdiğinin altını çizerek, ilişkilerin eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğunu belirten Fidan, kıtayla toplam ticaret hacminin 40 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin bölgedeki doğrudan yatırımlarının ise 6 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Fidan, Afrika'nın halen "neo-kolonyal" güçler arasında mücadele alanı olduğunu hatırlatarak, kıtanın karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerinin yanı sıra kalkınma, gıdaya erişim ve borçlanma gibi sorunlarla mücadelesinde Türkiye'nin desteğine dikkati çekti.

Afrika'nın sorunlarına çözümün de yine kıtadan bulunması gerektiğine dikkati çeken Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın üçüncüsünün de düzenleneceğini belirtti.

Fidan, Gazze'deki katliamı Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyan Güney Afrika ile UAD'de gündeme getiren Cibuti ve Komorlar'a özel olarak teşekkür etti.

ADF'ye Afrika kıtasından 9 devlet ve hükümet başkanı, 25 dışişleri bakanı katıldı.


#Hakan Fidan
#Antalya Diplomasi Forumu
#Afrika
#Dışişleri Bakanlığı
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