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Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nu değerlendirdi: Prestijini her geçen yıl artırmaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Fidan, ''Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

22:39 - 3/03/2024 Pazar
AA
Katılımcılara teşekkür eden Fidan, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarını kutladı.
Katılımcılara teşekkür eden Fidan, ADF 2024'ün düzenlenmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarını kutladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 kişinin ağırlandığı ADF'nin tamamlandığını belirterek, "Bölgesel sahiplenme anlayışıyla, küresel sorunlara dönük farklı yaklaşımların ve tecrübelerin paylaşıldığı, farklı dünya tahayyüllerinin dile getirildiği Forum, diplomaside küresel bir marka ve fikir platformu olarak prestijini her geçen yıl artırmaktadır." ifadesini kullandı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Antalya Diplomasi Forumu
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