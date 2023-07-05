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Bakan Fidan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

11:34 . 5/07/2023 Çarşamba
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Mevkidaşlarıyla görüştü


AZERBAYCAN, (DHA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı sebebiyle bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile ikili görüşmeler yaptı.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Azerbaycan
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