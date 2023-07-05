Bakan Fidan Bakü'de Bakanlar Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ayman Safadi basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ''Tüm uyarılarımıza rağmen İsveç’teki Kur’an-ı Kerim saldırısını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz. Karşılaştığımız sınamaların bir çoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz. Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz'' açıklamasında bulundu.