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Bakan Fidan Bakü'de Bakanlar Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakan Fidan ayrıca Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı sebebiyle bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile ikili görüşmeler yaptı.

11:34 . 5/07/2023 Wednesday
IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Fidan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Mevkidaşlarıyla görüştü


Bakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı sebebiyle bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ile ikili görüşmeler yaptı.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Azerbaycan
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